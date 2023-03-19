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特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家

環球政治 14:53 2023/03/19

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美國前總統特朗普（Donald Trump）上周六（18日）突然宣稱，自己即將被紐約檢察官拘捕，呼籲支持者上街奪回美國。但代表律師表明，未收到拘捕通知。

特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like 【下一頁】

特朗普在自家社交平台Truth Social宣稱，據「貪腐及高度政治化」的曼哈頓檢察辦公室消息透露，在毫無已證實的犯罪行為下，自己將在周二（21日）被拘捕。

特朗普隨即呼籲支持者，出來抗議及奪回美國。特朗普發言人表示，未收到任何拘捕通知。特朗普因涉嫌要求前私人律師科恩（Michael Cohen）向豔星Stormy Daniels支付13萬美元（約102萬港元），而遭曼哈頓檢察官調查。

哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）發言人拒絕回應，消息指布拉格提交證據，顯示特朗普付款換取Stormy Daniels在2016年大選競選時否認，與特朗普在10年前曾發生婚外情。

消息人士指出，特朗普聲言將在周二被捕，可能與檢方準備在當日與執法部門會面，商討準備起訴特朗普有關。

特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 【下一頁】

前副總統彭斯（Mike Pence）批評，任何起訴美國前總統的想法令人憂慮，同時亦困擾數以百萬美國人。彭斯亦呼籲有意示威人士，抗議需要和平，強調無人凌駕於法律之上。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）明言，再次有激進檢察官過分濫用櫂力，針對特朗普展開政治報復。

民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則批評特朗普呼籲支持者上街，指摘對方行動魯莽，只為保持自己的輿論熱度及煽動支持者。她直言特朗普不可逃避違法，不尊重選舉結果及挑起暴力的責任。

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責任編輯：吳漢培

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