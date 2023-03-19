▲ 【美國加息】銀行危機恐燒至「無風險」美債 聯儲局本周不加息？

美國聯邦儲備局於香港時間周四凌晨2時，公布議息結果、經濟預測及未來加息點陣圖，2時30分有儲局主席鮑威爾記者會，利率期貨預期加息0.25厘的機會為62%，38%預期不加息。隨着美國CPI通脹及就業數據未見太大的問題，反而銀行危機變成最急需解決的問題，因為過去12個月累積加息了4.5厘，令問題燒至「無風險」的美債，儲局對「加息至足夠的限制水平」可能有新的演繹，或會放慢加息步伐，摩通指，過去一周儲局救市金額，已是08年金融海嘯的一半。

摩通：儲局過去一周救市金額 已是金融海嘯一半

從儲局資產負債表顯示，截至3月15日的一周，反而增加3000億美元，一反縮表計劃以來走勢。

聯儲局指出，在過去一周借出3000億美元予財困銀行，有一半資金即1430億美元借予矽谷銀行及Signature銀行，但未有說明另一半資金的去向。矽谷銀行及Signature銀行是由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）設立，現已由聯邦存款保險公司接管，聯儲局指，FDIC已保證會還錢。

聯儲局一個常設的借貸工具，稱為「貼現窗」，以紓緩貨幣市場短期壓力，在過去一周，貼現窗借出1530億美元，達到計劃推出以來的破紀錄水平，銀行最多可借出90天，平時借出規模為40億至50億美元。

此外，聯儲局上周日晚推出新貸款按排BTFP（Bank Term Funding Program），以使銀行能籌集資金，支付存戶提款，新計劃推出後，一周借出119億美元。

摩根大通經濟師Michael Feroli指出，聯儲局援助金額已達2008年金融海嘯的一半，這仍是一個巨大金額，反映出「半杯水」的觀點，即一邊顯示銀行需要大量資金，另一邊顯示金融系統仍在運作。

美債估值及流動性問題

聯儲局過去一周借錢挽救兩家倒閉銀行的主要原因，是矽谷銀行及Signature銀行看似持有充足的抵押品，實質上是低息時期發行的美債，與去年底英國「卓慧思之亂」導至養老基金被追孖展，迫於拋售債券籌錢時的問題一樣，矽谷銀行及Signature銀行的沽售未到期的低息美債，在美國12個月內加息4.5厘後，導至低息債券根本不會有人接貨，或需跟市場價低至半價出售，反映很多銀行抵押債券低於市場估值的問題，這正是不會違約的「無風險」美債危機，而「無風險」原指美國不會有兌付問題，不過卻有未到期而估值大跌等風險。

因此，銀行無法通過出售債券而獲得面值應有的資金，以支付存戶提款，成為部份導至銀行擠提的原因。儲局BTFP計劃准以債券面值計價，以借入資金，而不必低價沽售，不過當前拆錯利率亦高昂，以及計劃僅涵蓋美國的銀行，不包其他地方金融機構。

事實上，美國財政部在英國爆發金融危機後，曾着手研究美國債券問題，因為美債大買家美國聯儲局、中國及日本同時間減少買美債，不過未有下文。

（相關文章：【美債危機】美國財政部研提早拆彈 計劃回購舊債 免爆英式金融危機、【美國經濟】耶倫：美債市運行良好 續關注金融體系可能出現之風險）。

美國債市上周亦出現罕見的流動性問題，因銀行業爆發風險，令巨量資金突然湧入買美債避險，甚少投資者沽出美債，令買賣差價擴大，市場深度變薄。同時美國債價急升，罕有觸發債券熔斷，令全球深度最大的債市，部份交易暫停兩分鐘，無風險產品亦出現短暫流動性問題，震驚全球。芝加哥商業交易所（CME）的有擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的6月、7月和8月期貨，以及8月和9月聯邦基金利率期貨亦根據機制，出現熔斷事件。美債市場深度及熔斷正減低美債避險天堂的可靠性。

聯儲局指，BTFP新計劃已收到159億美元抵押品，超過其借出的 119 億美元資金。而銀行先提供抵押品，才可借入資金，中間的差額正反映銀行仍繼續拿出抵押品借錢。

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記者：譚志偉