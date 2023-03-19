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【另類投資】美國威州的特殊硬幣 價錢炒至數千美元

環球政經 08:45 2023/03/19

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1999年到2008年，美國政府推行50州硬幣計劃（The 50 State Quarters Program），各州發行獨特的25美分硬幣，旨在紀念各州加入聯邦得歷史時刻及顯示其得色。當中威斯康星州2004年發行的特殊硬幣，價值高達2,000美元。

硬幣的正面顯示了一頭奶牛、一個剝皮的玉米穗和一塊切片的乳酪，以及州名、威斯康辛州加入聯邦的年份（1848年）和州訓「向前」（Forward）。

    點擊圖片放大
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然而，部分硬幣出現小差異，在玉米穗上多了一片葉子，指向下（低葉）或指向上（高葉）。收藏家們一直在爭論這個額外的葉子是意外，還是故意鑄造的。由於尚未有權威解釋，因此不能稱為錯體硬幣。

一些專家猜測差異是由丹佛造幣廠的工作人員故意製造的，因為在兩個不同的幣模上，發生這樣類似的事件的機率極小。

美國收藏品拍賣公司Heritage Auctions，已經出售了至少兩枚類似的硬幣，這些硬幣上有額外的玉米穗葉，拍賣價高達數千美元。2020年1月，一枚帶有額外低葉的2004年威斯康辛州硬幣於指賣會創下了6,000美元的紀錄。而一枚帶有額外高葉的硬幣於2006年7月拍賣，以2,530美元賣出。俄亥俄州的硬幣收藏家、硬幣收藏博客CoinHub的創始人Blake Alma指現時價格有所回落，但相信仍值數千美元。

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撰文 : 龍瑞成

美國 經濟 威斯康星 拍賣 另類投資 美元

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