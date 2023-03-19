【科技逆流】36年來第一次 黑膠唱片銷量超越CD

自1987年以來，黑膠唱片在美國的銷量首次超過CD，去年美國全國共售出了超過4,100萬張黑膠唱片，總額達12億美元。相比之下，售出的CD數量只有3,300萬張，總額為4.83億美元。

美國唱片收入已連續第七年增長，達到159億美元新高點。整體而言，2022年唱片收入增長了6%，主要受串流媒體業務的推動，但實體音樂格式的銷售也有所增長。實體音樂格式的收入在過去幾年中穩步上升，2021年出現了顯著復蘇，而2020年受新冠肺炎疫情的影響而降低。整體而言，去年實體音樂收入增長了4%，其中黑膠唱片增長了17%，而CD的收入則下降了18%。

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實體音樂格式的收入表現優於網上下載版本，後者的收入再次下降了20%，降至4.95億美元。下載音樂在2012年極受歡迎，佔整體市場收入的43%，其他開始衰落，降至去年的3%。

串流收入增長了7%，達到了133億美元新高，其中付費訂閱、廣告支持服務、數字和定制廣播、社交媒體平台、數字健身應用程序等均包括在內。串流媒體收入佔市場總收入的84%。

美國錄音業協會（RIAA）主席兼CEO Mitch Glazier表示，去年的黑膠唱片銷量表明，它在現代音樂市場的角色，正不斷鞏固。

它說：「音樂愛好者仍十分渴求黑膠唱片能帶來高質音樂，和藝術家的有形聯繫。唱片公司已經積極滿足這種需求，推出了一系列的獨家專輯、特別再版和精美的套裝和唱片。」

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