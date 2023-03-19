【英國經濟】職位空缺數量8連降 但勞動市場仍活躍

英國的職位空缺數量連續第八次下降，企業抱怨經濟壓力阻礙了他們招聘新員工。

12月至2月期間提供的工作數量比前三個月下降了51,000個。盡管下降，工作空缺數量仍然很多，達到了110萬個。與2020年1月至3月的疫情前時期相比，空缺職位還增加了33萬個。

由16至24歲的年輕人找到或尋求工作推動，經濟不活躍率（指16至64歲未就業且未尋找工作的人口比例）在11月至1月期間下降至21.3%。然而，仍有900萬英國人未進入勞動力市場，因為他們是學生、退休或患有長期疾病。

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招聘公司Reed的主席James Reed表示，「雖然新工作數量有所下降，但毋須恐慌。與三年前的疫情前這個時候相比，現在有超過30萬個職位空缺，勞動市場相當活躍。」

自僱的木匠Robin Clevett，在建築項目上管理多達10個承包商，他表示，由於沒有足夠的熟練工人可用，他不得不拒絕新項目。

「現在業務非常活躍，每間公司都需要工人，他們需要人們進行隔熱、新建築、翻新舊建築、更換外牆裝飾的工作。工作很多，但是工人並不足夠，這就是推動需求大幅增加，並且到處都是招職廣告的原因。」

他補充說，「我個人現在不會接受新項目，因為我知道我找不到員工，只好拒絕機會。」

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