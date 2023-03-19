  • 20°C
香港時間 : 2023319日 (週日) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】USDC脫鈎 去中心化交易所創下每日交易新高

環球政經 08:35 2023/03/19

分享：

分享：

根據DefiLlama的數據，去中心化（DeFi）加密貨幣交易所上周六（11日）創下250億美元的每日交易量的歷史新高。此前的最高紀錄是在2021年5月，當時比特幣價值約為6.5萬美元，以太幣價值約為4,400美元時，交易量達到24.3億美元。

此次交易活動的激增，源於美元穩定幣USD Coin（USDC）兌美元脫鈎，這是由於美國銀行危機所導致的。大多數交易發生在去中心化交易所Uniswap上，其周交易量達317億美元。與此同時，在Curve協議上，交易者紛紛沽出退出USDC，這導致了該協議平衡的穩定幣流動性池失衡。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

USDC發行商Circle重申，盡管存放在矽谷銀行（SVIB）的30億美元風險，每個USDC仍然由1美元支持，以平息市場的擔憂。

根據DefiLlama的數據，USDC脫鈎後，整個去中心化金融行業的交易量增加了255％。投資者顯然對USDC有信心，即使脫鈎危機下，他們反以槓桿，增加持有對該穩定幣。如果USDC再次脫鈎，7,000萬美元的倉位將面臨清算的風險。

同場加映 【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 美股 比特幣 金融 美元

上一篇文章

【英國經濟】職位空缺數量8連降 但勞動市場仍活躍

下一篇文章

【貍貓換太子】港交所旗下LME宣布 推遲一周恢復亞盤時段鎳交易 倉庫內54噸鎳竟變石頭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【裝修設計】獨居瑜伽男導師60萬裝修450呎單位 建造簡約瑜伽專區
【消費優惠】美麗華Mira eShop三週年慶祝活動 3月17日起推多間中西食府的餐飲優惠 包括自助午餐買一送一
【消費優惠】美麗華Mira eShop三週年慶祝活動 3月17日起推多間中西食府的餐飲優惠 包括自助午餐買一送一
【工作日數】4天工作周上班時間太少？　或者可以考慮「9天兩周」工作制
【工作日數】4天工作周上班時間太少？　或者可以考慮「9天兩周」工作制
有盈退休：保守師奶投資大法
有盈退休：保守師奶投資大法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
傳蘋果加密限制USB-C充電速度 恐違歐盟要求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款