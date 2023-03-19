【加密貨幣】USDC脫鈎 去中心化交易所創下每日交易新高

根據DefiLlama的數據，去中心化（DeFi）加密貨幣交易所上周六（11日）創下250億美元的每日交易量的歷史新高。此前的最高紀錄是在2021年5月，當時比特幣價值約為6.5萬美元，以太幣價值約為4,400美元時，交易量達到24.3億美元。

此次交易活動的激增，源於美元穩定幣USD Coin（USDC）兌美元脫鈎，這是由於美國銀行危機所導致的。大多數交易發生在去中心化交易所Uniswap上，其周交易量達317億美元。與此同時，在Curve協議上，交易者紛紛沽出退出USDC，這導致了該協議平衡的穩定幣流動性池失衡。

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USDC發行商Circle重申，盡管存放在矽谷銀行（SVIB）的30億美元風險，每個USDC仍然由1美元支持，以平息市場的擔憂。

根據DefiLlama的數據，USDC脫鈎後，整個去中心化金融行業的交易量增加了255％。投資者顯然對USDC有信心，即使脫鈎危機下，他們反以槓桿，增加持有對該穩定幣。如果USDC再次脫鈎，7,000萬美元的倉位將面臨清算的風險。

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