【加密貨幣】去中化交易所Uniswap 正式支援BNB鏈

去年投票被否決後，在2月Uniswap代幣持有者再次投票支持後，Uniswap Protocol v3現在正式支援在BNB鏈。

超過5,500萬Uniswap代幣持有者在2月投票贊成0x Plasma Labs的治理動議，Uniswap v3支援BNB鏈。提出動議的原因是，Uniswap擴展其業務範疇，支持更多區塊鏈，並推動去中心化金融（DeFi）的進一步發展。

根據Uniswap公告，業務擴展到BNB鏈有幾個優點，包括用戶增長、更低的費用和開拓新的市場。公告還表示，此舉將增強Uniswap為Web3中的所有用戶提供服務的能力。

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支援新區塊鏈，意味著Uniswap的用戶將能夠利用BNB鏈的生態系統，在網絡上交易和交換代幣。此外，該整合還允許Uniswap把BNB鏈的去中心化金融開發人員社區的流動性池納入其中，並提高零售和機構投資者的認識和採用率。

根據公告，此次推出符合DeFi行業利益，用家更容易使用服務和跨區塊鏈交易將更方便。此次推出預計進一步推動Uniswap和BNB Chain的增長。

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