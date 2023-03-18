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【加密貨幣】又有錢派 Arbitrum鏈終於空投代幣

環球政經 17:07 2023/03/18

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以太坊Layer 2的Arbitrum鏈終於空投（AirDrop）代幣，代幣名為ARB，幣圈已期待已久。ARB代幣將授予持有者投票權，以決定該區塊鏈未來發展方向。Arbitrum為以太坊Layer 2擴展領域中，最大的參與者，之前一直沒有自己的代幣。

Arbitrum基金會表示，ARB代幣將於3月23日空投給社區成員。根據Arbitrum基金會的說法，ARB將標誌着Arbitrum正式轉型為去中心化自治組織（DAO），這意味ARB持有人將能夠對管理Arbitrum One和Arbitrum Nova的重要決策進行投票。這兩個網絡允許用戶在以太坊區塊鏈上，以更高的速度和更低的費用進行交易。

Arbitrum DAO將控制重要決策，從鏈技術的升級，到鏈收入如何用於支持生態系統。

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雖然Arbitrum基金會計劃向投資者和核心貢獻者空投較高比例的代幣（44％），但Arbitrum的創建者Offchain Labs表示，ARB代幣將使Arbitrum生態系統，比替代擴展鏈更為去中心化。

「對我來說，最令我感動的部分是去中心化，也就是Offchain Labs未來不再對這條鏈有控制權。」Offchain Labs首席執行官Steven Goldfeder表示，「我們將成為服務提供商，如果DAO要求我們編寫軟件，我們就會這樣做。」

Arbitrum用戶將能夠在gov.arbitrum.foundation中，查看他們是否有資格獲得空投。即使對區塊鏈管理沒有興趣，這些代幣這Arbitrum用家來說，亦是天降橫財。

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撰文 : 龍瑞成

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