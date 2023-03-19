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【SVB】股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機　逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？

股市 08:12 2023/03/19

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【SVB】股神巴菲特據報曾就美國地區性銀行危機　與拜登政府官員進行討論

美國矽谷銀行及Signature Bank引發的銀行危機仍未解決，路透引述消息報道，股神巴菲特（Warren Buffett）於最近數天，已就美國地區銀行業的危機，與拜登政府高級官員進行了討論。

消息指，過去一周拜登的團隊與巴菲特進行多次對話，討論巴菲特可能以某種方式投資美國地區銀行業，巴菲特亦就當前的市場動蕩提供了更多的建議和指導。

Twitter上亦有文章指，有大量（超過20 架）私人飛機降落在巴群總部奧馬哈，這些飛機「從區域銀行的總部、滑雪勝地（瑞士）及華盛頓」起飛，雖然私人飛機分多組抵達奧馬哈，但幾乎在同一時間著陸。

美國白宮及財政部均拒絕評論。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 

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