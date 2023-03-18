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【健康人生】運動治療抑鬱症 比藥物更有用

環球政經 17:07 2023/03/18

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最近，南澳大學研究發現，運動是治療抑鬱症和其他常見心理健康狀況的有效方法，輕度到中度的抑鬱、焦慮和心理困擾症狀，可以通過鍛煉身體來得到緩解。與心理諮詢和藥物治療相比，運動的效果更為顯著，更有效1.5倍。值得注意的是，為期12周或更短的運動，可以最大程度地減輕心理問題。此外，該研究還發現，包括有氧運動、抗阻訓練、普拉提和瑜伽在內的所有類型的身體活動和運動都有益。

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雖然不同類型的運動對於不同的心理健康問題有所幫助，例如，瑜伽和其他身心練習最有助於緩解焦慮，而抗阻訓練最有助於緩解抑鬱症。但是，高強度運動對於抑鬱和焦慮的改善作用更大，而長期的運動對於短期和中期激烈運動的改善作用較小。研究人員認為，這可能是由於人們可能覺得長期運動會成為一種負擔，反而增加壓力。

不過，值得注意的是，大多數可用的證據集中在運動對輕度到中度的抑鬱症的影響，焦慮否定藥物和心理治療，對於許多心理病的治療作用，而是表明運動也是重要的治療方法，值得關注。

「身體活動對於改善成年人的抑鬱症、焦慮和困擾症狀在廣泛人群中高度有益，包括一般人群、被診斷出患有心理健康疾病的人群和患有慢性疾病的人群。」研究人員總結道。

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撰文 : 龍瑞成

壓力 治療 健康問題 經濟 瑜伽 運動 抑鬱症
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