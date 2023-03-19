【傳承之路】時裝名師扶植新生代求突破　「1＋1」推廣港產設計

在疫情下累積起來的壓力，令許多人被負面情緒籠罩，今年入行30年、作為香港首屈一指的時裝設計師何國鉦（Dorian Ho）也如是。

他坦言近年曾經歷事業的瓶頸期，對前路發展感到焦慮，花了一段時間走出陰霾。期間開始接觸以傳承為題的社區項目，逐漸意識到自己應在設計界別擔起中堅分子的使命，於是轉向夥拍並幫助新生代推廣港產設計。

被譽為亞洲前五位時裝設計師之一的Dorian，主打華麗創作風格的晚裝及婚紗作品亦深受名人明星如鄭裕玲、周慧敏、徐子淇等喜愛，還有明星御用時裝設計師的稱號，更不時站在國際舞台的鎂光燈之下。

惟隨著時代流轉，見證著一位又一位年輕新力嶄露頭角，Dorian對於自己應否繼續向昔日方向前進而感迷惘。他直言：

我又未到輕言退休的年齡，但是已意識到自己成為了『老一輩』的設計師，不進則退。 看到許多老品牌因追不時代步伐而面臨窘境，亦讓我引以為鑑。於是屢屢反思問道：『如果我想繼續做的話，應該怎樣做才好？』

結果在迷惘之際，機玄巧合下獲民政事務署邀請擔任社區項目、時裝設計比賽真人騷的首席導師兼顧問，令他開始找到突破瓶頸的關鍵。

▲ 在近年的社區項目，以傳承為題的時裝設計比賽真人騷「別出深裁」中，Dorian Ho擔任首席導師兼顧問，啟發了他與新生代合作，突破事業瓶頸。（lifestyotv社交平台截圖）

他回顧，在去年舉辦的深水埗青年節「別出深裁」時裝設計比賽中，開展了不少新嘗試：

對於我來說都是較吃力，年紀愈大，要花更多時間學習。還有許多方面也需要Catch-up（趕上）。

例如為真人騷拍片推廣、使用社交媒體、學習與年輕人溝通等。

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比賽真人騷 學與年輕人溝通

Dorian指，有言新生代難溝通，加上早幾年本港社會環境及氣氛較緊張，老一輩與新生代似乎出現不少矛盾，也曾令他擔心難與新生代相處。怎料在過程中發現，普遍接觸到的年輕一輩都十分有禮貌、有理想，甚至可以向他灌輸到創新的想法及新知識，可以「Give and take」（互相交流），讓他有所得著。

▲ Dorian笑言，自己接觸到的年輕一輩都十分有禮貌、有理想，並不如想像中困難。甚至可以向他灌輸到創新的想法及新知識，可以「Give and take」（互相交流）。（梁偉榮攝）

作為圈中知名老將，自早年起已不時有機會向年輕人「講Talk」，可是全身投入培育新晉時裝設計師卻是第一次，更令他計劃在未來階段以幫助他們為首要任務。他留意到：

尤其在疫情之下，環境無法給予他們（年輕一輩）想要的東西，發展環境更困難。事實上，即使我作為入行30年，甚至是被捧了『上神枱』的人，也沉澱了一段很長的時間。

在進軍時裝設計界之前，Dorian亦曾赴美國波士頓大學修讀市場學系。可是他笑言，數十年前學習的理論與現今的差異很大：「讀Marketing不會一本天書用到老。近年崛起的元宇宙、NFT等熱潮，我也用了接近一年時間學習。」而對於這些新生代卻是小菜一碟，「可以教返我轉頭」。

除了透過設計比賽幫助年輕一輩將港產設計揚威到國際舞台，他認為，未來以過來人身份分享如何解決過往經歷的挑戰，扶植本地年輕設計師發展，更為重要。今年，他還會擔任非牟利環保組織Redress舉辦的全球性可持續時裝設計大賽的評審團，該比賽讓擁有4年以下的專業經驗的全球新晉設計師報名。

提供配對支援行銷策略 拓香港品牌潛力

Dorian的家族為世界級品牌Donna Karan及Calvin Klein的毛衣製造商，因此在早年進軍時裝設計界別發展時，他認為自己的確是較幸運的一群：「如果當日並非有家庭支持，加上我是讀市場學出身，怎能做到今時今日。」透過多年累積的相關合作人脈，以及從「碰過的釘」學習到的解決方法，近年他更期望將這些網絡及知識貢獻予培育新生代。

近日他已牽頭推出「亞洲新一代創意設計協會」，期望可以幫助本地設計師、不同階段的創業家等提供配對及合作，並作為連接上一代與下一代的溝通橋樑。

他認為在現今教育制度下，少有向這些年輕人灌輸到實用的行銷策略等知識，幫助他們發展，因此需要業界人士伸出援手。他補充：「我並非想撥冷水」，但是從市場觀察所見，仍有許多需要改善。

大多新晉時裝設計師面對資金有限、欠缺合作人脈等挑戰，許多Slasher（斜槓族）更是one-man band，他指：「除非有很好的合作夥件，否則單靠創意，亦難以成大生意。」於是盼透過該協會，努力為新興港產品牌打響名堂，甚至揚威海外。

今年適逢入行30周年，他又希望招攬行內新晉設計師一同設計「Ready-to-wear」新作，於CENTRESTAGE（香港國際時尚匯展）舞台展示。他認為，「1＋1」發揮的力量相信會更大，更可以吸引各自的圈子注視，認識本地有潛力的設計師。

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可持續成必備元素 學習嶄新知識更貼地

▲ Dorian Ho今年入行第30年，擁有的同名品牌已發展了約23年，旗下子品牌包括Dorian Ho Collection、Dorian Ho Homme、BabyDoll by Dorian Ho、Dorian Ho Bridal。最出名的作品就是晚裝、婚紗、獨特的旗袍，經常使用奢華面料、華麗的珠子、亮片與水晶圖案等。（梁偉榮攝）

然而，他亦表示近年市場講究環保，即使作為已成名及資深的設計師，也不能忽略這一大新趨勢。時裝可持續性（sustainability）更已成為品牌設計必備的元素，例如升級再造 (Upcycling) 也是其中一大可行方向，期望可以將良好的實踐「一代傳一代」。

▲ 他近年也將可持續性（sustainability）帶入作品，並將傳統的裙褂改造成新穎的晚裝。（梁偉榮攝）

Dorian Ho旗下品牌過往為航空公司、銀行、酒店、地產發展商及化妝品牌等設計制服，他分享，品牌大約在5年前開始，已為不同行業設計具環保元素的制服，例如是採用「零浪費」（Zero Waste）裁剪。他指，作為本地老牌子，也需要學習嶄新知識，以更貼地的方式發展，聆聽新一代消費者的需要。

記者：張寶燕

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