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【瑞信危機】貝萊德著手準備向瑞信提出收購建議？　貝萊德否認　舵手芬克曾於瑞信投行工作

股市 19:01 2023/03/18

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【瑞信危機】貝萊德據報正著手準備向瑞信提出收購建議　舵手芬克曾於瑞信投行工作

瑞信Credit Suisse（美：CS）危機仍未解除，外電引述消息人士報道，貝萊德Blackrock（美：BLK）正著手準備向瑞信提出收購建議，冀在擊敗獲瑞士央行支持的瑞銀，將瑞信吞併。據悉，貝萊德正評估一系列方案，並與其他投資者展開合作，最終貝萊德或有可能只競購瑞信部分業務。

不過，彭博引述貝萊德指，否認有意向瑞信全部或部分業務提出收購。

瑞銀據報研收購瑞信可能性　瑞士監管視合併為「Plan A」【下一頁】

報道指，貝萊德已向瑞信傳達了收購意向，而瑞信正就與瑞銀全面或部分業務合併，進行深入討論。現階段所有交易都不保證能達成，而且無論是歐洲或美國，相信合併都會引來重大阻力。

消息人士稱，貝萊德聯合創辦人兼行政總裁芬克（Larry Fink）主導是次併購交易，貝芬曾在瑞銀的投資銀行業務第一波士頓工作。

貝萊德一直是瑞信投行的最大客戶

貝萊德一直是瑞信投資銀行的最大客戶，特別是固定收益交易部門。消息稱，若貝萊德收購瑞信的美國業務，將令其有機會將炒房業務收歸麾下。

近日市傳瑞士央行及監管機構Finma致力促成瑞信及瑞銀合併，冀加強市場對當地銀行業的信心。不過，有關消息未能阻止瑞信股價下滑。

瑞信對報道拒絕評論。

相關文章：【瑞信危機】金管局：香港銀行體系仍非常穩健　無受瑞信危機影響

相關文章：【瑞信危機】摩通沙盤推演瑞信三大潛在結局　包括或被瑞銀UBS收購

編輯：陳韻妍

美股 收購 合併 瑞銀 銀行 瑞士 歐洲 投資銀行 美國
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