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【業績前瞻】美團3.24壓軸公布業績　放寬防疫料帶動外賣需求　同日騰訊實物分派添波動

股市 10:00 2023/03/19

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【業績前瞻】美團3.24壓軸公佈Q4業績、放寬防疫帶動外賣　同日騰訊實物分派料添波動

「ATM」美團 （03690） 3月24日壓軸公佈2022年第4季及全年業績，綜合市場分析，上季內地放寬防疫政策推高美團外賣需求，到店業務氣紛好轉，但須關注同日騰訊分派美團特別息影響。

據彭博數據，市場平均料美團上季收入約579.12億元（人民幣，下同），按年增16.9%；列賬虧損14.04億元，按年收窄73.7%；經調整淨利6.34億，2021年同期蝕39.36億元。

中金：感染人數達峰推高外賣需求

中金月前曾發表報告預計，美團上季核心本地商業收入按年增14%至421 億元，核心本地商業營運利潤71 億元，主要考慮到12月防疫政策優化後感染人數短期快速達峰或推高了外賣業務需求，到店業務或也好於此前防控措施較爲嚴格時的悲觀預期。

中金提醒，騰訊將於3 月24 日實物派發美團股票作爲特別息，且騰訊大股東Naspers此前曾將被實物分派的京東 （09618） 股票賣出，市場普遍預期美團在派息後也將面臨一段時間的拋壓。

國信證券：12月復工進程超預期 帶動外賣業務回暖

國信證券預計，美團上季經調整淨利潤率1%，按年提升9基點，主要受惠餐飲外賣業務補貼效率提升及新業務持續減虧。

國信證券預計，上季外賣訂單數按年增長6%，收入按年增長18%，提到10、11月國內疫情反复並進入高峰期，商戶歇業、運力不足導致外賣流量顯著下降，12月下旬復工進程超預期帶動外賣業務回暖進程加速。

報告稱，上季到店、酒店及旅遊業務受到疫情影響，料分部收入按年下滑15%，預計到店酒旅GTV 跌13%。國信證券預計，上季新業務經營虧損67億元，經營虧損率41%，繼續受惠成本和費用的優化。

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編輯：李哲毅

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