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【業績前瞻】騰訊今日公布第4季業績　券商料遊戲營收承壓、關注視頻號吸金力

股市 07:13 2023/03/22

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【業績前瞻】騰訊3.22公布第4季業績　券商料遊戲營收承壓、關注視頻號吸金力

內地科網巨頭騰訊 （00700） 將於3月22日公布2022年第4季以及全年業績，綜合券商分析，儘管版號發放節奏常態化，騰訊遊戲業務上季仍承壓，但廣告業務有望延續恢復趨勢，視頻號廣告業務收入或超過10億元（人民幣，下同），而疫情影響線下支付，不利金融業務，雲業務則維持降本增效策略。

據彭博數據，市場平均料騰訊上季收入約1445.00億元，按年增0.2%，當中遊戲收入417.98億元，按年跌2.3%；列賬純利275.89億元，按年跌71.0%；經調整淨利308.42億，按年增24.0%。

騰訊上季減少涉娛樂業務貨幣化

摩通月前已發表報告，預計上季內地遊戲市場依然疲軟，期內增值服務收入按年跌7%至670 億元，當中網絡遊戲收入跌6%，原因包括期內有重要政治事件，涉娛樂業務減少貨幣化，以及由於疫後復常，拖累國內遊戲市場疲軟。

摩通又料，騰訊上季廣告業務收入跌4%，復甦慢於預期，業務減少貨幣化影響廣告收入，然而雙十一購物節期間視頻號賬戶增加、更高廣告庫存和更強勁電商廣告支出抵消部分負面影響。 

《王者榮耀》《和平精英》流水面臨壓力

中金曾發表報告指，預計騰訊上季遊戲業務仍承壓，內地《王者榮耀》《和平精英》等頭部遊戲流水仍面臨壓力，認爲未來隨着宏觀消費環境復甦有望得到改善，海外遊戲面對高基數效應或增速放緩，但近期上線的新遊戲《勝利女神：NIKKE》表現亮眼。

中金認為，版號發放節奏回歸正常化一定程度上緩解市場對未來新遊戲及海外版號不確定性的擔憂。

騰訊近季力推視頻號，中金預計，上季視頻號廣告業務收入超過10億元，建議關注其商業化進展。金融業務方面，受挫於疫情影響，支付業務按年增長出現一定壓力。雲業務則因維持降本增效的策略，因此收入仍然維持按年下降的節奏，但利潤端或得到改善。

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 大行報告 雙十一 騰訊
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