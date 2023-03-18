【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬

香港大力發展北部都會區，區內物業自然看高一綫。今次利嘉閣推薦屋苑為顯峰，位於上水清曉路16號，鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。

放盤單位為顯峰極高層E室，實用面積1,063平方呎，為複式單位，連141平方呎天台，原開價1,680萬元，現減價200萬元，至1,480萬元（最後更新日期3月18日）。

放盤單位 顯峰極高層E室（物業編號：BB63312700） 實用面積 1,063平方呎 間隔 複式單位，連141平方呎天台，2廳、2房（2套）、3廁 叫價 1,480萬元（最後更新日期3月18日） 賣點 1. 復式單位，連141呎天台。 2. 全屋豪華裝修，用料講究。 3. 景觀開揚，清幽恬靜。 4. 議價空間大，原開價1,680萬，現減價200萬至1,480萬。 5. 鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。

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