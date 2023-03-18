【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬

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飛揚2期加推95伙 一房折實最平313.1萬
香港大力發展北部都會區，區內物業自然看高一綫。今次利嘉閣推薦屋苑為顯峰，位於上水清曉路16號，鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。
放盤單位為顯峰極高層E室，實用面積1,063平方呎，為複式單位，連141平方呎天台，原開價1,680萬元，現減價200萬元，至1,480萬元（最後更新日期3月18日）。
|放盤單位
|顯峰極高層E室（物業編號：BB63312700）
|實用面積
|1,063平方呎
|間隔
|複式單位，連141平方呎天台，2廳、2房（2套）、3廁
|叫價
|1,480萬元（最後更新日期3月18日）
|賣點
|
1. 復式單位，連141呎天台。
2. 全屋豪華裝修，用料講究。
3. 景觀開揚，清幽恬靜。
4. 議價空間大，原開價1,680萬，現減價200萬至1,480萬。
5. 鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢