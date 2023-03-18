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【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬

股樓投資 17:42 2023/03/18

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香港大力發展北部都會區，區內物業自然看高一綫。今次利嘉閣推薦屋苑為顯峰，位於上水清曉路16號，鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。

放盤單位為顯峰極高層E室，實用面積1,063平方呎，為複式單位，連141平方呎天台，原開價1,680萬元，現減價200萬元，至1,480萬元（最後更新日期3月18日）。

放盤單位 顯峰極高層E室（物業編號：BB63312700）
實用面積 1,063平方呎
間隔 複式單位，連141平方呎天台，2廳、2房（2套）、3廁
叫價 1,480萬元（最後更新日期3月18日）
賣點

1. 復式單位，連141呎天台。

2. 全屋豪華裝修，用料講究。

3. 景觀開揚，清幽恬靜。

4. 議價空間大，原開價1,680萬，現減價200萬至1,480萬。

5. 鄰近港鐵上水站，步行約8至10分鐘可達。
    點擊圖片放大
    +10
    +9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3n2qJAg

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

顯峯 利嘉閣 上水 二手市場 私人屋苑

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