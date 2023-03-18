飛揚2期加推95伙　一房折實最平313.1萬

由長實（01113）、新地（00016）合作發展，位於屯門青山公路大欖段的飛揚2期日前以「深水炸彈價」公布首張價單，速成市場焦點。發展商隨即加推95伙應市，折實平均呎價約12,647元。

據飛揚2期第2號價單顯示，最新一批單位涵蓋40伙一房、42伙兩房、13伙三房。發展商維持折扣優惠，折實價由313.1萬元起，至最貴928.4萬元，折實呎價約11,049元至14,357元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，餘下單位將會陸續加推，或「一次過」將項目400個單位全數推出。

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