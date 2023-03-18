快手搶購翠怡花園　業主放盤一日即賣出　大賺2.1倍離場

樓市交投氣氛持續好轉，不少買家加快入市，大埔翠怡花園放盤短短一日，即獲承接。中原地產楊頌堯說，翠怡花園C座高層06室，實用面積480平方呎，三房間隔，放盤叫價610萬元，放盤短短一日，即以606萬元易手，實用呎價約12,625元。

楊頌堯透露，買家為同區家庭客，見單位價錢合理，業主提供合理議價空間，即購入單位換樓自用。

據了解，原業主於1995年以194萬元購入單位，持貨28年，現賬面獲利約412萬元離場，單位期內升值約2.1倍。

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