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【復星系】郭廣昌遭諷復星頻賣產　反擊「賣東西不慘，賣不出去才慘」

股市 16:19 2023/03/18

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【復星系】郭廣昌遭諷復星頻賣產　反擊「賣東西不慘，賣不出去才慘」

內地商人郭廣昌掌管的復星系頻頻賣產，復星國際 （00656） 近日宣佈出售鋼鐵公司南京鋼聯6成股權，作價135.8億元人民幣。鋼鐵集團德龍集團董事長，新天鋼集團董事長丁立國據報近日出席活動時，被問及房地產行業波及鋼鐵行業，丁立國稱：「我比（郭）廣昌好多了」，又稱「沒你說得那麼慘，還能過得去」，遭郭廣昌反擊：「誰敢說我南鋼做得不好？」

丁立國稱德龍應該可跨越今輪週期

內媒指，丁立國先在台上稱：「過去30年堅持做一件事情，也經歷了5、6輪週期」。丁立國又稱：「（我）沒你說得那麼慘，還能過得去，我們（德龍集團）已經為這一輪週期做了準備了，應該可以跨越的。」

丁立國挑釁坐在台下郭廣昌：「（郭）廣昌最近剛把鋼廠賣了，（郭）廣昌過去是靠買買買成就了復星，最近又開始賣賣賣，在買的快樂過程中和在賣的痛苦當中，你是什麼感受？」

郭廣昌出席活動時遭諷賣產後反擊（網上影片截圖）

郭廣昌反擊：能賣出去都是不慘的

郭廣昌台下拎咪回應指：「（丁）立國一定要頂我的痛處。」郭廣昌說：「自己一邊喝『捨不得』（捨不得為復星旗下捨得酒業推出超高端品牌），一邊把南鋼（即南京鋼聯）賣掉了。」

郭廣昌強調：「賣東西不慘，賣不出去才慘，無論是賣酒還是賣企業，能賣出去都是不慘的」，反諷「（丁）立國，一定要記住這一點」。

「不要覺得只做一個企業就很專業」

郭廣昌繼續反擊丁立國：「千萬不要覺得你只做一個企業你就很專業，你做得很好。」

郭廣昌又稱：「誰敢說我南鋼做得不好？我是做得不好把南鋼賣掉的嗎？我覺得做一個企業容易做得好，但不一定專業就一定做得好，關鍵是組織怎麼去做，管理沒有定式，關鍵是你知道自己該怎麼去提高。」

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