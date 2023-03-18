同區新盤低開搶客　屯門康德花園2房戶減價9%沽　呎價險守1萬

飛揚2期以低價推售，對區內二手市場有一定影響。中原地產陳家富說，部分業主叫價態度即時回軟，議價空間增至5%至10%，其中康德花園2座中層H單位，實用面積415平方呎，兩房間隔，原叫價455萬元，經議價後，大減40萬元，即約9%，以415萬元沽出，實用呎價10,000元。

陳家富透露，買家為同區上車客，鍾情上址裝修企理，加上享開揚山景及球場景，見減幅吸引，立即承接。

資料顯示，原業主於1999年11月以92.5萬元購入單位，持貨逾23年，現帳面獲利322.5萬元，物業期內升值3.5倍。

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