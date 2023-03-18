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【港交所旗下】LME倉庫遭偷龍轉鳳、鎳金屬變石頭　累亞洲鎳交易重啟再推遲

股市 15:28 2023/03/18

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【港交所旗下】LME倉庫遭偷龍轉鳳、鎳金屬變石頭　累亞洲鎳交易重啟再推遲

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）爆出負面消息，LME在荷蘭鹿特丹倉庫發現用作鎳合約的實際金屬支撐（subject matter），竟然由鎳變成數袋石頭，按目前價格推算，涉約130萬美元（約1014萬港元）。

LME稱，由於部分鎳合約失效，原訂周一（20日）恢復的亞洲交易時段鎳交易將再推遲一周至3月27日。

出事鎳庫存涉9份倉單

今次出事的鎳庫存佔整體約0.14%，對金屬市場的直接影響有限，然而卻衝擊市場信心。LME稱收到信息指，其授權倉庫旗下某間特定設施出現大量實物鎳出現違規行為，倉庫運營商立即進行全面檢查。

LME透露，今次偷龍轉鳳事件涉9份鎳倉單（warrants）、54噸的鎳，強調無理由認為其他倉庫受到影響，出於謹慎考慮，LME 已要求所有授權倉庫運營商對旗下鎳庫存重新進行檢查。

曾被視為絕對安全

LME 合約是包括鋁、銅和鎳等工業金屬的全球基準，一直以來，金屬一旦被LME授權倉庫登記到「倉單」，就會被視為絕對安全。Carshalton Commodities Ltd. CEO兼資深商品貿易融資銀行家John MacNamara發文形容，今次LME出現嚴重失誤。

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記者：李哲毅

香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 港股
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