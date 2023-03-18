租客變業主　新地屯門上車屋苑呎價不用1.1萬

樓市交投轉旺，再有租客由租轉買，祥益地產陳秀春說，屯門寶怡花園3座中層G室，實用面積415平方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內首置客垂青，以418萬元易手，實用呎價約10,072元，屬市場價成交。

陳秀春說，買家為區內首置客，鍾情屋苑鄰近原本住所，比較熟悉周邊環境，不用重新適應，加上原業主至今累減27萬元，所以決定「由租轉買」，以418萬購入上址作自住之用。

資料顯示，原業主於1994年以約138萬元購入單位，持貨29年，現帳面獲利約280萬元，物業期內升值約2倍。

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