【單位直擊】黃大仙新裝兩房居屋　3字頭有交易

黃大仙慈安苑再錄成交，業主放盤約一個星期，即獲承接。富誠地產周永鋒說，慈安苑B座中層1室，實用面積534平方呎，兩房間隔，座向東面，望內園景，今年3月放盤，當時叫價385萬元（未補地價），放盤約一個星期，即以378萬元（未補地價）易手，減價7萬元，實用呎價約7,079元。

從代理提供的單位相片可見，內籠裝修新淨，可即買即住。

資料顯示，原業主於1997年5月以110萬元（未補地價）購入上址，持貨26年，現帳面獲利約268萬元，物業期內升值2.4倍。

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