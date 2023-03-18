啟德嘉峯匯花園洋房逾1.35億沽　再刷區內新高

近期豪宅市場連錄成交，其中由嘉華國際（00173）發展，位於啟德的嘉峯匯再錄花園洋房買賣，成交價高見1.3538億元，再創啟德區內售價新高。

最新成交為花園洋房2號，實用面積3,220平方呎，四套房間隔，連22平方呎平台、470平方呎花園及614平方呎天台，日前連3個車位，以1.3538億元售出，實用呎價約42,043元，成交價再創啟德區新高。

資料顯示，上月底同屋苑花園洋房5號，以逾1.3億元沽出，售價打破當時啟德區紀錄。換言之，嘉峯匯於一個月內兩度刷新啟德區紀錄。至於嘉峯匯至今累計沽出1,000伙，連車位合共套現約122億元。

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