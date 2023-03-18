投資客深信長遠有得升　188萬購日出康城車位

車位入場費低，吸引不少投資者留意。利嘉閣地產蔡庭勇表示，將軍澳日出康城晉海地庫雙號車位，原開價200萬元放售，速獲投資者洽購，最終減價12萬元，以約188萬元沽出，而屋苑目前約有20個車位放售，叫價由190萬元起。

蔡庭勇指出，買家見將軍澳跨灣大橋通車，區內車位供不應求，預計日後車位售價定必上升。他補充，日出康城車位共有432個，與單位比例為5比1，而現時晉海只有一個車位放租，賣盤同樣短缺，月租更達到5,000元以上，上述買家見車位收租回報吸引，即時叫代理收票送訂，冀在車位市價上升前，把握時機購入投資。

據悉，原業主於2021年，以約199萬元購入該車位，持貨2年，現轉手帳面虧損約11萬元。

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