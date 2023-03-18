德國料為49歐任搭月票開綠燈 最快5月1日生效

德國聯邦議院（Bundestag）於周四（16日）投票通過，支持推出每月49歐元（約408港元）的公共交通車票。如議案獲聯邦參議院（Bundersrat）月底通過，將最快可在5月1日起生效。

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周四投票除支持推出49歐元月票外，亦同意由聯邦政府負擔政策一半開支，未來3年估計將花費德國政府庫房15億歐元（約125億港元），其餘則由德國16個邦聯政府負擔。

隸屬執政聯盟﹑自由民主黨籍的交通部長維辛（Volker Wissing）讚揚，新月票將成為歐洲整體榜樣，有助刺激民眾多加運用大眾公共交通工具。

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德國於去年6月至8月底曾推出9歐元（約75港元）的公共交通月票，意在推動民眾改用更環保的交通方式外出，同時亦希望幫助民眾應對生活成本危機。據估計去年為期3個月的月票計劃多達約一半德國成年人參與，政府補貼多達25億歐元（約208億港元）。

雖然參與度優秀，但對環境的好處卻備受質疑，未有數據顯示有大量駕車人士更改出行方式。因此，49歐元月票被指取代原本價格高昂不少的公共交通拆扣方案，希望吸引更多往返大城市通勤的駕駛人士。

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責任編輯：吳漢培