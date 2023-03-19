【瑞信危機】聯儲局傳施壓周一開市前達協議　瑞銀、瑞信併購就投資銀行業務陷膠着

▲ 【瑞信危機】瑞銀據報研收購瑞信可能性 瑞士監管視合併為「Plan A」

瑞信（Credit Suisse）被推上風尖浪口後，瑞士銀行（UBS）將收購瑞信消息甚囂塵上，有外電指，瑞銀內部正在討論收購瑞信全部或部分業務的可能性，瑞銀、瑞信董事會將在周末分別開會商討併購事宜。彭博更報道指，美國當局正與瑞士合作，尋求瑞銀就全部或部分收購瑞信達成協議，目標是亞洲開市前達成協議。聯儲局拒評，美國財政部未回覆置評請求。如果成功，將平息瑞信衝擊全球金融系統的危機。

瑞信ADR雖然周五跌6.9%，收報2.01美元，但消息傳出後，盤後股價急升7%，至2.15美元。

美國監管機構有意讓這兩家銀行併購，是因為兩家銀行都在美國有業務，並且在瑞士都被視為系統性重要銀行，美國官員會運用影響力，可能對最終條款發表意見。

知情人士指，瑞士國家銀行（瑞士央行）及瑞士金融市場管理局FINMA 正在協調談判，以期提振對瑞士銀行業信心。報道補充指，瑞士監管機構周五（17日）通知美國、英國監管機構，推動兩間銀行合併是他們優先選項（Plan A），以阻止投資者對瑞信信心崩潰。

報道指，瑞士央行希望在周一開市前達成一個簡單直接解決方案，並補充說不能保證會達成協議。報道指，瑞信、瑞銀、瑞士國家銀行、美聯儲和英格蘭銀行也拒絕置評。

報道又引述另一位知情人士表示，除了瑞銀全面收購瑞信之外，還有許多其他選擇正在討論中，並補充說雙方都在努力評估不同司法管轄區的監管限制，瑞銀也在分析交易的潛在風險。

消息指，瑞銀集團正要求瑞士政府為收購瑞信未來風險作擔保，瑞銀正在討論政府在任何一宗交易中，承擔某些法律成本和潛在損失。一種可能的情況是，瑞銀收購瑞信以獲得其財富和資產管理部門，同時可能剝離投資銀行部門。

瑞信在2022年底的為法律而作的撥備為12億瑞郎，並披露由於還有數宗訴訟和監管調查尚未結束，很可能將令損失金額再增12億瑞郎。

瑞士諮詢公司 Porta Advisors主席兼合夥人 Beat Wittmann 預計，合併將在周一開市前宣布。他指出，若談判失敗，瑞信將股價下跌，並持續受到市場質疑，刺激信貸違約風險（CDS）價格上升，銀行交易對手減少合作，客戶資金出逃，以及面臨紐約、倫敦及法蘭克福等國際監管機構的出手干預。

他指出，關鍵是出售部份投資銀行業務，以及確保瑞信業務可持續經營。

摩根大通的 Kian Abouhossein認為，合併似乎是最有機會發生，尤其是對手是UBS。他認為瑞信出售予瑞銀，可避免風險過度集中，以及市場佔有率仍為瑞士控制，但將導至關閉瑞信投資銀行，保留財富管理和資產管理部門。

一個代表瑞信3%以上股權的瑞士基金會Ethos CEO Vincent Kaufmann指出，他偏好讓瑞信分拆瑞士業務獨立上市，合併會為瑞士帶來非常高的系統性風險，並為瑞士公民帶來壟斷危險。

美國銀行策略師報告亦指出，瑞士當局可能更願意將瑞信的主要業務，與國內規模較小的夥伴合併，任何與瑞銀的合併，都會形成太大的銀行。

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編輯：李哲毅