【瑞信危機】瑞銀瑞信合併談判料星期一開市前有結果　美國聯儲局傳向瑞士施壓、英國央行已同意

▲ 【瑞信危機】瑞銀據報研收購瑞信可能性 瑞士監管視合併為「Plan A」

具167年歷史的瑞信（Credit Suisse）命運處分岔口，在過去兩周美國中小銀行危機下，該家被視為具系統性重要的瑞士第二銀行再次經歷信心危機。綜合市場消息，瑞銀集團（UBS）在瑞士監管當局參與下，正洽談收購瑞信全部或部分可能，被期望在周一（3月20日）亞洲開市前達成協議。

彭博社報道，美國聯儲局、財政部正與瑞士合作，尋求盡快達成協議，平息瑞信衝擊全球金融系統的危機。英國傳媒則指，英倫銀行不會反對瑞銀瑞信合併。

另外，瑞銀集團或從瑞士政府獲得60億美元的資金支持，以完成交易。

瑞信ADR雖然周五跌6.9%，收報2.01美元，但瑞銀可能收購消息廣傳後，盤後股價急升7%，至2.15美元。

瑞銀瑞信合併消息重點

瑞信、瑞銀皆被視為系統性重要銀行 英美傳介入

美國監管機構有意讓這兩家銀行併購，是因為兩家銀行都在美國有業務，並且在瑞士都被視為系統性重要銀行，美國官員會運用影響力，可能對最終條款發表意見。

知情人士指，瑞士國家銀行（瑞士央行）及瑞士金融市場管理局FINMA 正在協調談判，以提振外界對瑞士銀行業信心。報道補充指，瑞士監管機構周五（17日）通知美國、英國監管機構，推動兩間銀行合併是他們「優先選項（Plan A）」，以阻止投資者對瑞信信心崩潰。

報道指，瑞士央行亦希望在周一開市前達成簡單直接解決方案，但不保證必然達成協議。報道指，瑞信、瑞銀、瑞士國家銀行、美聯儲和英格蘭銀行也拒絕置評。

瑞銀分析交易潛在風險 投行業務或成包袱

瑞銀、瑞信近月多次傳出不同意合併，瑞銀據報正考慮不同選項，目前評估不同司法管轄區的監管限制，並要求瑞士政府為收購瑞信未來風險作擔保，承擔瑞信現時某些法律成本和潛在損失。

消息指，其中一個可能是瑞銀只收購瑞信財富和資產管理部門，並加快剝離投資銀行部門。

若談判告吹 瑞信CDS勢再推高

瑞信在2022年底的為法律而作的撥備為12億瑞郎，並披露由於還有數宗訴訟和監管調查尚未結束，很可能將令損失金額再增12億瑞郎。

瑞士諮詢公司 Porta Advisors主席兼合夥人 Beat Wittmann指出，若談判失敗，瑞信將股價下跌，並持續受到市場質疑，刺激信貸違約掉期（CDS）價格上升，銀行交易對手減少合作，客戶資金出逃，以及面臨紐約、倫敦及法蘭克福等國際監管機構出手干預。

他指出，關鍵是出售部份投資銀行業務，以及確保瑞信業務可持續經營。

摩根大通的 Kian Abouhossein認為，合併似乎是最有機會發生，尤其是對手是UBS。他認為瑞信出售予瑞銀，可避免風險過度集中，並保持瑞士銀行業在全球市場的佔有率，但同時可能導致瑞信投行關閉。

有瑞信股東反對併購

代表瑞信3%以上股權的瑞士基金會Ethos CEO Vincent Kaufmann指出，他偏好讓瑞信分拆瑞士業務獨立上市，合併會為瑞士帶來非常高的系統性風險，並為瑞士公民帶來壟斷危機。

美國銀行策略師報告亦指出，瑞士當局可能更願意將瑞信的主要業務，與國內規模較小的夥伴合併，任何與瑞銀的合併，都會形成太大的銀行。

持有瑞信淡倉的 Argonaut Capita CEO Barry Norris指，「我認為在歐洲，主要戰役是瑞信，如果瑞信突然無秩序地縮減資產負債表，這些問題將蔓延到歐洲的其他金融機構，危機將溢出至銀行業以外，尤其是商業地產和私募股權，在我看來，這也很容易受到目前金融市場的影響。」

相關文章：

【瑞信危機】摩通沙盤推演瑞信三大潛在結局 包括或被瑞銀UBS收購

【瑞信危機】瑞信歐股跌8%、美股盤前跌7% 瑞信與瑞銀據報齊反對「逼婚」

編輯：李哲毅

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略