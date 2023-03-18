▲ 【瑞信危機】瑞銀據報研收購瑞信可能性 瑞士監管視合併為「Plan A」

瑞信（Credit Suisse）被推上風尖浪口後，瑞士銀行（UBS）將收購瑞信消息甚囂塵上，有外電指，瑞銀內部正在討論收購瑞信全部或部分業務的可能性，瑞銀、瑞信董事會將在周末分別開會商討併購事宜。

知情人士指，瑞士國家銀行（瑞士央行）及瑞士銀監機構Finma 正在協調談判，以期提振對瑞士銀行業信心。報道補充指，瑞士監管機構周五（17日）通知美國、英國監管機構，推動兩間銀行合併是他們優先選項（Plan A），以阻止投資者對瑞信信心崩潰。

報道指，瑞士央行希望在周一（20日）開市前達成一個簡單直接解決方案，並補充說不能保證會達成協議。報道指，瑞信、瑞銀、瑞士國家銀行、美聯儲和英格蘭銀行也拒絕置評。

報道又引述另一位知情人士表示，除了瑞銀全面收購瑞信之外，還有許多其他選擇正在討論中，並補充說雙方都在努力評估不同司法管轄區的監管限制，瑞銀也在分析交易的潛在風險。

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編輯：李哲毅