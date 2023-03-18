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【美股焦點】穆迪降第一共和銀行FRC評級至垃圾級別B2　憂銀行財務惡化、貸款成本拖累盈利

股市 11:57 2023/03/18

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【美股焦點】穆迪降第一共和銀行FRC評級至垃圾級別B2　憂銀行財務惡化、貸款成本拖累盈利

第一共和銀行（First Republic，FRC）陷入信心危機，評級機構穆迪（Moody’s）下調FRC所有信用评级，原因是FRC銀行財務狀況惡化，而且存款外流，讓FRC愈來愈依賴短期以及更高成本的批發融資，料FRC中期面臨重大挑戰。穆迪將FRC長期發行人評級由Baa1下調至 B2，FRC展望維持列入觀察。

FRC過去一周從美聯儲貸款200億至1090億美元不等，周四（16日）收到由11家銀行所組財團的300億美元的存款，穆迪認為，上述借款成本較貴，加上銀行固定利率資產比例高，或會對FRC未來數季核心盈利能力產生重大負面影響。

穆迪提到，儘管FRC宣稱存款外流情況大幅放緩，但FRC去年第4季約68%存款沒有保險，該行已經經歷嚴重存款損失，侵蝕FRC特許經營權價值。此外，鑑於該銀行大部分新融資的短期性質，FRC仍面臨出售資產以償還債務。

近日標普將FRC發行人信用評級從「A-」降至「BB+」，惠譽則將FRC評級從「A-」下調至「BB」，均為垃圾級別。

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記者：李哲毅

美股 穆迪
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