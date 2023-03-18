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【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人

環球社會熱點 14:26 2023/03/18

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英國媒體報稱，英國王儲威廉（Prince William）的3名子女相信，將會出席英王查理斯三世（Charles III）的加冕典禮，但細仔哈里（Prince Harry）及二弟安德魯（Prince Andrew）兩家估計將不會參與。

名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層 【下一頁】

據洩漏文件顯示，喬治小王子（Prince George）﹑夏洛特小公主（Princess Charlotte）及路易小王子（Prince Louis）將於5月6日，與父母共乘馬車，參與查理斯及王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的加冕禮。

由於路易年齡尚輕，普遍估計他未必會出席，9歲的喬治及7歲的夏洛特相信會參與。文件指3名小王室成員屆時將隨父母，在典禮完成後步出西敏寺（Westminster Abbey）。

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【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友 【下一頁】

不過，文件的座位安排名單上未見哈里及梅根（Meghan Markle）一家，安德魯﹑其女兒比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie），相信這兩家人將不會出席加冕典禮。

哈里及梅根早前確認，查理斯有發邀請，但兩人未決定是否出席。不過，王室據報亦做好準備，迎接哈里一家可能返英參與加冕禮。

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責任編輯：吳漢培

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