【Blackberry歷史】記錄BlackBerry手機興衰　同名電影5月上映

BlackBerry的QWERTY鍵盤手機曾風靡一時,惟面對蘋果(Apple)、三星(Samsung)等強大的競爭對手,BlackBerry的鋒芒逐漸退卻。有電影團隊以BlackBerry的興衰史作為題材,製作成同名電影,近日更釋出預告片。

電影改編自於2015年出版的書作《Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry》,涵蓋了從前稱為「RIM」的BlackBerry的誕生、崛起,到之後被蘋果、三星及Google超越等事態發展。當中還重現了BlackBerry聯合創辦人Douglas Fregin和Mike Lazaridis,觀看Steve Jobs發布iPhone的場面。惟後來 TCL接手BlackBerry的故事,則未有記錄在片中。

《BlackBerry》將於5月12日率先在北美上映,目前未知何時在香港上映。

責任編輯:殷凱怡

