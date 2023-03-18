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【Blackberry歷史】記錄BlackBerry手機興衰　同名電影5月上映

16:00 2023/03/18

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BlackBerry的QWERTY鍵盤手機曾風靡一時，惟面對蘋果（Apple）、三星（Samsung）等強大的競爭對手，BlackBerry的鋒芒逐漸退卻。有電影團隊以BlackBerry的興衰史作為題材，製作成同名電影，近日更釋出預告片。

【高通芯片】高通推中階手機推新芯片　Snapdragon 7+ Gen 2 CPU性能高50%

電影改編自於2015年出版的書作《Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry》，涵蓋了從前稱為「RIM」的BlackBerry的誕生、崛起，到之後被蘋果、三星及Google超越等事態發展。當中還重現了BlackBerry聯合創辦人Douglas Fregin和Mike Lazaridis，觀看Steve Jobs發布iPhone的場面。惟後來 TCL接手BlackBerry的故事，則未有記錄在片中。

《BlackBerry》將於5月12日率先在北美上映，目前未知何時在香港上映。

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責任編輯：殷凱怡

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