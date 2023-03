美國前總統特朗普(Donald Trump)早前獲證實,已被多個社交媒體解封帳號。他日前突然在Facebook發文,宣布自己回歸,簡單一句說話在數小時內已吸引超過10萬人讚好。

特朗普於周六(18日)突然出帖,配上一段2024年相信是總統競選宣傳片,當中他稱,

「抱歉讓大家等待,麻煩事,好麻煩。」(Sorry to keep you waiting – complicated business. Complicated.)