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【俄烏戰爭】ICC就俄軍拐帶烏兒童 發令拘捕普京

環球政治 10:43 2023/03/18

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國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）於周五（17日），指控俄羅斯軍隊涉嫌在烏克蘭拐帶兒童屬干犯戰爭罪，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出拘捕令。

普京嘲諷制裁反噬西方 命令俄富豪愛國為先 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）明言，俄方認為ICC的指控「令人憤怒及不能接受」（outrageous and unacceptable），強調ICC任何決定「毫無價值及法律作用」。

俄羅斯國家杜馬（即下議院）議長沃洛丁(Vyacheslav Volodin) 亦表明，

「美國佬，咪搞普京。」（Yankees, hands off Putin!）

他強調任何攻擊俄羅斯總統的行為，等同攻擊俄羅斯。

【俄烏戰爭】美公布無人機墜落影片 證與俄戰機相撞（第二版） 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）則讚揚ICC決定，指拘捕令是烏克蘭的歷史時刻，聲稱俄軍拐帶烏童是一個由「國家魔鬼」（state evil）實施﹑從上至下達成的政策。

ICC在聲明中指出，有理由相信普京直接參與拐帶烏克蘭兒童的戰爭罪行，同時亦有與其他人合作。同時，ICC指控普京未有運用總統權力阻止拐帶行為。

俄羅斯並非ICC成員之一，因此外界相信拘捕令難以實際執行。但此舉動或從其他層面影響普京，如他更難外訪ICC成員國。

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責任編輯：吳漢培

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