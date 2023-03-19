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【文化式微】環保華服設計師盼傳承手藝　品牌注入創新可持續元素

14:00 2023/03/19

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為了重現早在香港式微的華服手作技藝，傳承這些傳統文化，時裝設計師林春菊（Janko）早在十年前開始推廣傳統華服文化及知識，還注入可持續發展元素於設計中，開設品牌新裝如初（Classics Anew）。

該品牌原本於兩大實體店鋪與社區連結，惟受近年的疫情衝擊，也需要一改經營方式，轉向全力於網絡平台展示及接觸社區，並自學拍攝及剪接影片。

擁有中式元素的服裝、中華民族的傳統服飾也可稱為華服，Janko指，新裝如初的華服主要有唐裝、男裝長衫、旗袍。同時，以獨特的設計及形象「將環保、可持續概念融入華服設計」打入市場，可以發揮不同創意、尋求更多變化、個人突破等。

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Janko所盼望做到的「傳承」，絕對不是「單純將它們放入博物館，讓人觀賞」，而是讓港人可以親身、落手落腳接觸及了解背後的手藝。於她而言，箇中手藝就是「 一枝針一條線配合心思」，因此希望透過舉辦Workshop（工作坊），見證這門手藝得以傳承。而令感受最深刻的是：「曾經有一位母親報班，親手為女兒製作嫁衣。」

早在2014年正式開始營運位於PMQ的首間實體店之前，該品牌已有舉辦工作坊、擺市集等，期望除了將新概念帶入市場，還可以透過教育，將一些知識層面、較傳統的工藝及文化傳承，提供更有系統的教學。

機緣巧合拼湊　發掘興趣及設計新概念

提到這些設計形象及舉辦工作坊的由來，她分享，是由各個機緣巧合的情況拼湊而來，並源於在2008年畢業後在TVB劇組擔任服裝設計，也即她的第一份全職工作中，首度與古裝「相遇」，其後發掘到自己尤其偏愛中式服裝、旗袍，認為其有獨特的意義及傳承價值。

而後來的機緣巧合就是，2011年參與的Redress國際時裝比賽中，開始製作「升級再造」概念時裝。其後，剛好再有機儲再該概念延續：

剛好有朋友掉棄了一堆牛仔布給我，又遇上有fashion show（時裝表演），於是我忽發其想，製作了牛仔旗袍。怎料行cat walk（T型台）時又感覺幾靚、幾好。

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她透露，在該場時裝表演前從未接觸過旗袍製作，於是更在Studio「閉關車足一星期」。親手製作並見證到行T型台之後的成果，令她感動不已。

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向老師傅取經　鑽研製作及教學方法

此後，她亦開始找不同師傅學習，了解甚麼是花鈕、不同製作手法，探索教學方法，並鑽研及準備了一段時間才舉辦體驗班。她直言：

去一些學院、機構學習完又不練習的話，只懂做那一件兩件，而又不熟悉的話，那就不是屬於你的東西。

回顧初期發展，她都是在柴灣的工廈舉辦工作坊，以此奠定發展基礎。經歷一年多時間「有足夠資金才開設實體店」，分別在2014年於PMQ、2018年於紅磡高山劇場開店，將品牌進一步與社區連結。

自我鞭策　學習說話技巧

其設計師生涯中，幾乎每兩年就有一次新轉變。她笑言，當中最重大轉變的就是：

初出茅㿖擺市集、劉檔的時候，有人經過的話，我也不太喜歡說話，還會故作瀟灑的覷視別人。可是在開設實體店後屢遇客人提問，才察覺當設計師同時身兼銷售人員，怎能不說話呢？

另加上要擔任工作坊教師，於是更急切地要學習不同說話技巧。

近年Janko積極拍Vlog及教學影片等，與觀眾交流，可是她笑言，自己亦曾經是一個連擺市集做生意都會故作瀟灑，抗拒主動與人交談的人。（湯致遠攝）

近年遇上疫情，又是一個重大的轉捩點：

我需要再次迫逼自己作出改變，例如開始拍YouTube片，學習面對鏡頭及訓練自己講課的說話技巧，還有自學剪接技巧，親自操刀；推出線上課程以後，還要學Marketing（市場營銷）、Management（管理），以及對設計師而言相對陌生的、更深入的商業概念。

開拓吸睛貼地影片內容　線上課程放眼國際

Janko透露，受疫情衝突，其品牌新裝如初（Classics Anew）位於PMQ的實體店已在2021年中關閉。她指出，當時本地人、遊客也沒有，感覺整個市場轉變，於是關閉該分店，將資源集中於拓展網絡平台的內容。

早年流行投放Facebook廣告，她指當時簡單、隨意投放一則廣告就可以有回音，可是現時情況卻大不如前。因此，她轉向開拓更「吸睛」及貼地的影片內容，包括透過拍攝華服冷知識、華服製作教學等影片，在線上接觸更多社群，並放眼國際市場。近日，她另開始探索Web 3的可行應用，期望之後會加入成為新業務。

目前該品牌僅留下位於紅磡高山劇場新翼地下的實體店。實體店除了於與其一脈相承的劇場舉辦工作坊、「華服學堂」課程等，近年再加設更多線上課程，期望讓世界各地的目標用戶，都可以選擇最適合自己的學習模式，親身體驗。

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擬推新系列服裝　年內進軍日本市場

未來，Janko還計劃推出collection（系列服裝），期望以此作為品牌新裝如初在「設計思維上的成績表」。她直言，過去少有儲下該成績表，也曾經因為找有相關經驗的老師傅及廠商幫忙製作，導致「兩年幾內，一件都整唔到」。

而該挑戰由早期至今尚在面對，她說：「每次都需要嘗工藝，但暫時仍未找到最合適的合作廠商；加上它們都慣用電腦紙樣，不如經歷豐富的師傅，很容易導致美感欠奉。」因此，她認為未來還要推廣「設計美學」，當中的工藝並非單純講傳統工藝，還要講求美感、服裝QC（品質控制／品質檢驗）等。

此外，去年到日本兩次參展後，今年該品牌計劃陸續拓展日本市場，惟具體業務形式有待公布；今年4月，另將會到台灣的大學講課，宣揚該工藝及文化。

記者：張寶燕

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