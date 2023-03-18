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【AI競賽】微軟Office App全面AI化　掀辦公室新革命　專家：校對監管工序不容忽視

科技 14:00 2023/03/18

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Microsoft 365 Copilot幾乎每一款應用都加入了AI相關的功能與支援工具，下達文字指令即可生成符合風格的PowerPoint投影片、講稿與分析圖表等。

ChatGPT等生成式人工智能（Generative AI）技術大舉進軍不同商業領域，微軟（Microsoft）作為ChatGPT開發商OpenAI的的重點投資者之一，近日先後整合相關AI技術並推出新版搜尋引擎、為Microsoft 365推出AI Copilot系統等以先拔頭籌，搶佔「AI一哥」地位。

有專家指出，Microsoft 365 Copilot最新為Office App帶來的新功能，可作為未來向企業提供的增值服務，尤其有助中小企提升效率，惟同時必需校對及監管其生成的內容。

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指揮AI整PowerPoint及講稿等　更慳時間

外界關注科技大企如何將ChatGPT等的強勁功能結合在現有服務，進一步發揮AI威力。Microsoft日前發布的Microsoft 365「Copilot」新功能，讓用戶可以透過文字向一系列Office App下指令，生成符合風格的PowerPoint投影片、講稿與分析圖表，亦可以根據具體指令將作品內容作出修改調整。

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專家：商業場景需思量對策

過去早有不少專家指出，AI會令人「産生幻覺」（Hallucinate），提供一種看似正確但其實內容完全虛構及錯誤的答案。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑、國際管理諮詢公司Accenture安全交付主管兼高級經理唐文生均提醒，用戶不能完全依賴這些AI功能，必需進行校對及編修。

唐文生認為，未來還有其他科企如Google、百度等推出不同AI應用，各商業場景如辦公室內採用AI也將會是大勢所趨，因此應當思量對策。他補充：

雖然AI功能非常方便，惟一定要小心AI出錯，同樣導致商業應用有危機。因此，監管工序不容忽視，企業也可採用第三方的監管技術方案來幫助。

以該企為例，近日已著手為企業客戶研究ChatGPT等相關AI技術的規範與監管方式。

據Microsoft解釋，Copilot是基於365應用、ChatGPT的語言庫與Microsoft Graph的用戶數據資料三者互動，從而將文件內容生成。在該發布會上，Microsoft亦多次強調，用戶不能夠直接取用AI所生成的文件，它有可能包含錯誤與不適當的內容。

中小企、辦公室上班族最受惠

是次新功能在商業場景下，相信可為用戶省掉不少時間，無論是企劃書、抑或公司介紹等各種題材，都指揮AI助力。唐文生估計，其中對中小企、辦公室同事的幫助最大。

方保僑認為，這些功能未來可以作為增值服務，讓企業客自行決定是否需要使用。對於各大科企正積極部署及整合AI，期望在市場中先拔頭籌，他亦提到：

企業也應該留意技術對原有產品的收入，是否也有影響。

【ChatGPT版Office】Microsoft 365 Copilot登場　PowerPoint、講稿、分析圖表全部交由AI做

Microsoft 365 Copilot幾乎每一款應用都加入了相關的功能與支援工具，但大致上的功能方向包括：

  • 1. 能夠向AI下達指令，由AI生成所需的文件檔案
  • 2. 可向AI輸入另一個文件檔案，AI會自動撮要重點，用於生成、編輯文件
  • 3. AI能夠依據具體指令，再修改所生成出來的文件

以PowerPoint為例，今後用戶可以依據一個特定的主題，例如「環境可持續產品」，要求製作投影片。Copilot在短時間內便製作出10頁，具合理內容次序、連同圖表與相片，甚至用色與設計亦符合主題的展示投影片；至於Excel，就可以直接要求代為分析數據，製作相關統計結果與圖表。此外，Teams與Outlook等都加入了AI支援功能，會議撮要與撰寫電郵等都可以由AI代勞。

現時已有20個微軟商業客戶參與測試365 Copilot，計劃在未來數個月擴大存取權限，並將分享IT管理員控制的詳細資訊，幫助部署該技術。至於定價及其他細節，官方表示將在未來數個月內公布。

記者：張寶燕

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