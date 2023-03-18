【SVB】矽谷銀行前CEO據報飛夏威夷渡假　搭頭等、住千萬豪宅、揸開篷車嘆世界

▲ 【SVB】矽谷銀行前CEO據報飛夏威夷避世 搭頭等、住千萬豪宅、揸開篷車嘆世界

美國矽谷銀行SVB爆煲後，美國聯邦存款保險公司（FDIC）出手接管SVB，Tim Mayopoulos被委任為矽谷過渡銀行（SVB Bridge Bank），英國《每日郵報》（Daily Mail）指，在SVB爆煲前擔任行政總裁的Greg Becker週一（13日）已乘坐頭等艙飛往夏威夷毛伊島渡假，據報Greg Becker穿著短褲、T 恤和人字拖行街。

Greg Becker在SVB爆煲前兩周減持超過1.2萬股矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融集團）股份，套現約360萬美元（約2808萬港元）。

值得留意是，Greg Becker最後一次公開露面是在3月10日，他向銀行員工發送一條短片，稱銀行現時處境艱難，他已不再掌控一切，希望員工互相支持、共同努力，試著取得更好的結果。

周一坐頭等飛夏威夷

《每日郵報》指，Greg Becker與妻子Marilyn Bautista周一（13日）下午乘坐黑色豪華轎車前往舊金山機場，乘坐晚上 7 點 38 分聯合航空航班，飛往夏威夷毛伊島。

現時Greg Becker夫婦據報正住在海濱小鎮拉海納（Lahaina）一間兩層樓的聯排別墅，別墅鄰近海邊，可以看到遠處拉奈島全景，據報價值310萬美元（約2418萬元）。

Greg Becker夫婦近日與太太弟弟共度時光

Greg Becker所在的別墅社區不但有網球場、滑浪熱點，還擁有3座游泳池及會所等豪華設施。

報道又指二人在附近行街，有人看到Greg Becker從一部開篷Mini Cooper走出來。據報Greg Becker夫婦近日與弟弟Bautista弟弟 Mark Marchello 共度時光，Mark Marchello 是島上地產經紀，住在離他們的公寓僅一箭之遙的地方。

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編輯：李哲毅