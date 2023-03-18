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【貍貓換太子】港交所旗下LME宣布 推遲一周恢復亞盤時段鎳交易 倉庫內54噸鎳竟變石頭

股樓投資 23:19 2023/03/18

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港交所（00388）旗下倫敦金屬交易所（LME）宣布，推遲一周恢復亞洲時段鎳（Nickel）合約交易，至3月27日，原因是LME發現倉庫內部份鎳金屬不符合合約規格，有報道指倉庫內約有54噸鎳根本只是一堆石頭。

LME表示，已取消其中一個倉庫的9份鎳倉單，但並未說明是哪個倉庫，倉單是經LME批准的倉庫中存放金屬的所有權文件。據報道，LME發現這些倉庫內存放的不是鎳，竟變成了數袋石頭。

當中受影響的鎳約有54噸，按現時價格計算，總值為130萬美元（約1,014萬港元）。LME表示，這批鎳佔其倉庫活躍庫存的0.14%。

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LME透露，這批受影響的鎳是袋裝鎳塊，這些鎳塊被發現重量不正確。LME將與倉庫運營商合作，以確保這方面的情況事件已完全確定。LME有適當的程序來確保適當的調查，並在必要時采取執法行動。

LME提醒，在這種情況下，持牌倉庫經營者對所有金屬進行稱重的要求，LME還將鼓勵非授權袋裝鎳的所有者自行檢查。

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記者：李兆明

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經濟 香港交易所（00388） 貴金屬期權 倫敦金屬交易所

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