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【瑞信危機】貝萊德否認著手洽購瑞信 發言人：沒興趣進行全面或部份收購

環球政經 22:20 2023/03/18

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《金融時報》今日引述消息人士報道，指貝萊德（BlackRock）的美國資產經理正著手參與收購瑞信（Credit Suisse），惟報道其後被貝萊德否認，發言人強調，「貝萊德並未有任何計劃去全面或部份收購瑞信，也沒有興趣這樣做。」

據報道，貝萊德已向瑞信傳達了收購意向，而瑞信正就與瑞銀全面或部分業務合併，進行深入討論。現階段所有交易都不保證能達成，而且無論是歐洲或美國，相信合併都會引來重大阻力。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁】

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消息人士稱，貝萊德聯合創辦人兼行政總裁芬克（Larry Fink）主導是次併購交易，貝芬曾在瑞信的投資銀行業務第一波士頓工作。

今日較早時，有報道指瑞銀（UBS）正洽購瑞信，並獲得瑞士央行及瑞士監管機構Finma在背後協調。瑞士監管機構已美國及英國監管機構表明，兩間銀行合併是「Plan A」。不過，消息人士同時指其他方案仍然是考慮範圍。目前瑞銀及瑞信均拒絕評論。

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記者：李兆明

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貝萊德（BlackRock，美：BLK） 合併 瑞銀 瑞士 投資銀行 金融 銀行

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