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【大行報告】滙豐研究上調貝殼2423目標價至60.58元 維持買入評級

股樓投資 20:38 2023/03/17

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滙豐研究發表研報指，貝殼（02423）去年第四季業績表現強勁，收入超出增長指引約14%，全年盈利按年增長24%，超出該行預期16%，亦較市場預期高44%。貝殼管理層上調今年首季增長指引將推動近期股價表現向好，認為去年第三及第四季收入及毛利率均持續改善，已展示出較明顯復甦，亦增強了該行對今年全年發展前景的信心，繼續到為房地產領域的首選之一。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股

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同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

滙豐研究因應去年業績，適度下調今年貝殼的交易總值預測，但考慮到家居裝修及租賃物管業務貢獻提升，因此將今明兩年收入及盈利預測上調3%，惟略微下調每股盈利預測，以反映股權激勵計劃所帶來的稀釋效應，目標價由59.8元升至60.58元，維持評級「買入」。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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記者：張以正

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貝殼－W（02423） 貝殼找房（美：Beke） H股 個股分析 港股 純利 成交

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