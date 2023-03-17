【大行報告】滙豐研究上調貝殼2423目標價至60.58元 維持買入評級

滙豐研究發表研報指，貝殼（02423）去年第四季業績表現強勁，收入超出增長指引約14%，全年盈利按年增長24%，超出該行預期16%，亦較市場預期高44%。貝殼管理層上調今年首季增長指引將推動近期股價表現向好，認為去年第三及第四季收入及毛利率均持續改善，已展示出較明顯復甦，亦增強了該行對今年全年發展前景的信心，繼續到為房地產領域的首選之一。

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滙豐研究因應去年業績，適度下調今年貝殼的交易總值預測，但考慮到家居裝修及租賃物管業務貢獻提升，因此將今明兩年收入及盈利預測上調3%，惟略微下調每股盈利預測，以反映股權激勵計劃所帶來的稀釋效應，目標價由59.8元升至60.58元，維持評級「買入」。

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記者：張以正