【瑞信危機】傳瑞銀UBS正洽購瑞信 涉全面或部份收購 監管機構冀周一前達成解決方案

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《金融時報》引述數名參與談判消息人士指出，瑞銀（UBS）正在洽談收購身陷財困的瑞信（Credit Suisse），當中涉及全面或部份收購，瑞士央行及當地監管機構Finma，在背後協調收購談判，目的是要提振瑞士銀行業的信心。
據報道，瑞士監管機構已美國及英國監管機構表明，兩間銀行合併是「Plan A」。不過，消息人士同時指其他方案仍然是考慮範圍。目前瑞銀及瑞信均拒絕評論。
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報道指，瑞士央行希望在周一（20日）開市前達成一個簡單直接解決方案，並補充說不能保證會達成協議。
瑞信股價在美股市場周五（17日）收市仍下跌7%，收報2.01美元，本周累計下跌24%。不過受UBS潛在收購消息刺激，瑞信在收市後的場外交易時段股價急升近7%，報2.15美元。
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記者：李兆明