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【議息前瞻】普徠仕：聯儲局下周料加息0.25厘 第二季減息機會不大

環球政經 13:57 2023/03/18

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美國聯儲局將於下周二及三（21及22日）議息，普徠仕（ T. Rowe Price）首席美國經濟學家Blerina Uruci發表報告，預期下周將會加息0.25厘，於6月減息的可能性較低，因為在今年二季度減息仍為時過早，基本情況是終端利率將落在5.25厘至5.5厘至之間。

Blerina Uruci預計聯儲局將在3月22日的會議上加息0.25厘，是基於以下三個因素：

1.  即使經歷了1月份的強勁表現，勞動力市場數據仍與高就業率和工資脹幅保持一致；

2.  2月份通脹超出預期，證明2022年第四季度的通脹緩減勢頭已停止；以及 

3. 儘管金融市場的波動性仍然很高，但矽谷銀行（SVB）存款擠提的風險目前似乎已得到遏制。

她指出，鑑於第1及2點的數據仍偏高，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）原本可能會在下周的會議上建議加息0.5厘，但最近的銀行倒閉和市場壓力令聯儲局不太可能提高加息幅度。

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另一方面，持續的市場壓力和高波動性或導致聯儲局暫停加息，而一旦市場運作恢復秩序將再度加息。鑑於通脹數據強勁、勞動力市場仍然緊張以及金融市場的壓力，聯儲局正處於進退兩難的局面。

她又指出，聯儲局的未來政策路徑存在很大的不確定性，市場正在觀察其結果。儘管最近的銀行倒閉事件不能歸咎於聯儲局政策，但加息步伐加快，的確不可避免地會暴露經濟的脆弱性。接下來三個會議的市場定價，在消費者物價指數（CPI）公佈後朝著正面方向發展。於3月和5月加息的可能性較高，於6月減息的可能性較低，因為在今年二季度減息仍為時過早。

一旦加息步伐放緩至25個基點，市場對未來6個月聯邦基金利率峰值的預測範圍應該會降低。此外，Blerina Uruci提出一個疑問，就是銀行為應對近期壓力而縮減貸款，會對宏觀經濟產生多大的負面乘數效應。

相關文章：市場預料聯儲局下周加息0.25％ 認為終端利率到年底將低於4%【見下頁

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貸款條件已經在收緊，但情況可能變得更壞，從而加速今年下半年的衰退態勢。她認為這很大程度上是一種風險，而不是基本情境假設，而真實情況要在獲得未來幾個月的貸款增長數據後才會清晰。

Blerina Uruci認為現在的基本情況是最終利率將落在5.25厘至5.5厘至之間，並基於經濟數據及市場狀況存在正負25個基點的風險。

最後，Blerina Uruci重申，由於通脹水平仍然很高，聯儲局支持減息的取向仍為時過早，因此與市場所反映的預期相比，她仍認為終端利率將會更高，當局將會在更長時間内加息。

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記者：李兆明

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經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 經濟 減息 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾

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