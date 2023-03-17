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【業績︱恒地系】香港小輪末期連特別息派1.25元、周息率16厘　去年純利增至近13億

股市 22:04 2023/03/17

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【業績︱恒地系】香港小輪末期連特別息派1.25元、周息率16厘　去年純利增至近13億

恒地系香港小輪 （00050） 公布，去年營收2.8億元，按年增14.9%；經營溢利1.76億元，按年增3.8%；然而由於合營發展項目掃管笏「帝御」年內確認入賬，香港小輪純利錄12.99億元，按年增9.99倍，每股賺3.65元。

香港小輪派末期息0.15元，按年不變，不過香港小輪表示，為慶祝今年成立一百週年紀念，每股派特別息1元，連同中期息，全年股息共派1.25元，按年多4倍。香港小輪績前升1.7%，收報7.8元，以此推算，周息率16厘。

香港小輪稱，去年商舖毛租金收入約1.13億元，截至去年底「亮賢居」及 「城中匯」商舖已全部租出；「嘉賢居」商舖出租率為89%；「港灣豪庭」及「逸峯廣場」出租率分別為93%及98%。

香港小輪預計，深水埗桂林街通州街重建項目「映岸」上蓋工程已完成，室內裝修工程現正進行，預期2024年完成。

另外，香港小輪渡輪、船廠及相關業務錄得540萬元虧損，而2021年則錄860萬溢利，業績下跌主要由於年內無政府補貼。

相關文章：

【業績｜恒基系】香港小輪高開低走跌逾3%　中期少賺4%至6507萬元　中期息0.1元、周息率3.4厘

【恒地系業績】港華智慧能源去年少賺23%末期息15仙　出售上海燃氣25%股權料可回籠47億元

記者：李哲毅

港股 帝御 香港小輪 香港小輪（00050）
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