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【著數優惠】黃埔天地推出《春日滋味嘗》 消費即賞美食現金券 高達$150回贈

理財智慧 14:51 2023/03/18

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紅磡黃埔天地推出《春日滋味賞》消費回贈，活動將於2023年4月1日至4月23日逢週末及公眾假期舉行，最高可換領高達150元美食現金券。

黃埔天地《春日滋味賞》送出多款指定商戶之美食現金券回贈顧客，包括本地精品咖啡「NOC Coffee」、柴犬主題Café「Black Sugar Coffee」、連續多年獲米芝蓮指南必比登推薦川菜「詠藜園四川擔擔麵」、澳洲扒房「Outback Steakhouse」、日本佐賀燒肉店「YAKINIKU KAKURA」等。

黃埔天地《春日滋味賞》活動詳情：

    點擊圖片放大
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凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿指定金額，憑即日之電子貨幣付款存根/交易紀錄頁面及對應商戶同日之單一機印發票，即可換領指定美食現金券，每日數量有限，換完即止。

顧客只需最低消費滿400元，即可獲贈50元指定美食現金券；消費滿800元可獲贈總值100元指定美食現金券；消費滿1,200元可獲贈總值150元指定美食現金券。

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記者：李兆明

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