【著數優惠】麥當勞App用戶最新優惠 必食$39鹽酥麥炸雞 消費滿$120送9件麥樂雞

麥當勞App每周Value Monday推出最新美食優惠！下周起連串「脆」味優惠登場，當中包括人氣夜市風味美食－－鹽酥麥炸雞！由3月20至22日期間，大家可以繼續享用人氣優惠「【期間限定】鹽酥麥炸雞(2件)套餐(配薯蓉)$39」！

麥當勞APP最新不同時段優惠

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

另外，麥當勞App繼續推出全天候美食優惠，包括星期一至五（公眾假期除外）早晨時段適用的「$21醒晨超值選」，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配熱港式奶茶(細)；珍奶迷就不能錯過「$23起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ $28起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡」。

下午茶時段的「【下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶」或「【下午茶優惠】$20起脆香雞翼(2件)配蘆薈冬瓜茶」，而晚上時段亦有特別優惠「選購指定大大啖套餐減$5」，讓大家可以隨時享受美食！

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明