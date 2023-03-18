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【著數優惠】麥當勞App用戶最新優惠 必食$39鹽酥麥炸雞 消費滿$120送9件麥樂雞

理財智慧 21:34 2023/03/18

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麥當勞App每周Value Monday推出最新美食優惠！下周起連串「脆」味優惠登場，當中包括人氣夜市風味美食－－鹽酥麥炸雞！由3月20至22日期間，大家可以繼續享用人氣優惠「【期間限定】鹽酥麥炸雞(2件)套餐(配薯蓉)$39」！

麥當勞APP最新不同時段優惠

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同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

另外，麥當勞App繼續推出全天候美食優惠，包括星期一至五（公眾假期除外）早晨時段適用的「$21醒晨超值選」，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配熱港式奶茶(細)；珍奶迷就不能錯過「$23起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ $28起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡」。

下午茶時段的「【下午茶優惠】$19魚柳飽配熱港式奶茶」或「【下午茶優惠】$20起脆香雞翼(2件)配蘆薈冬瓜茶」，而晚上時段亦有特別優惠「選購指定大大啖套餐減$5」，讓大家可以隨時享受美食！

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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記者：李兆明

 

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