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【盈警︱內房】昔日千億房企時代中國發盈警　預計去年轉蝕最多100億人幣

股市 21:08 2023/03/17

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【盈警︱內房】昔日千億房企時代中國發盈警　預計去年轉蝕最多100億人幣

內房股輪流發盈驚，虧幅愈趨驚人，2020年銷售金額曾躋身千億水平的時代中國 （01233） 宣布，預計2022年虧損80億至100億元（人民幣，下同），而2021年則賺32.6億元。時代中國預期，3月底刊發年度業績公告。此前旭輝 （00884） 發盈警，預計去年虧損130億至140億元；龍光 （03380） 則料蝕幅達到70億至90億元。

今年時代中國遭內外債夾攻，年初亦宣布暫停支付6筆美元債。時代中國在最新公告指出，去年虧損原因是：1）房地產行業市道疲弱，導致全年結轉的項目毛利率下降；2）疫情導致施工進度減緩，以致交付物業面積、結轉物業收入及城市更新業務收入下降；及3）物業項目及其他資產減值增加。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：李哲毅

港股 龍光集團（03380） 旭輝控股集團（00884） 時代中國控股（01233） 旭輝
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