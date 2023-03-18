【強積金】GUM：強積金2月份回報下挫 總資產回落至1.08萬億

GUM 公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利(26.9%)、滙豐(17.8%)及永明(11.3%)。於過去 12 個月，永明錄得最高市佔率增長達 0.33%，而業界龍頭宏利則錄得0.30%增長。

年初至今，友邦錄得最高市佔率增長達 0.08%，主要是受投資回報所帶動。宏利和滙豐則錄得最大的市佔率流失，滙豐主要受淨資金流出影響（影響達 0.05%），而宏利則受投資回報拖累（影響達 0.06%）而導致市佔率流失。

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資產轉換方面，GUM 策略及分析師雲天輝指：「 二月份成員傾向將資產由債券及貨幣市場基金轉移至高風險類別，保證基金資金持續流出，轉移至較高風險的股票基金。而其中香港和大中華股票基金佔首五位淨資流入基金總數超過四成。主因相信是因為一月份強積金市場表現大好，創立自強積金成立以來最佳表現的一月份回報，故此轉移資產至一月表現較好的香港和大中華股票基金。」

雲天輝續指， 二月份投資氣氛轉差，投資者可能因捕捉市場時機而蒙受損失，尤其現時市場更因為矽谷銀行倒閉所引發的金融不穩定而轉趨保守。我們建議強積金成員應該避免過度捕捉市場時機，而應該考慮較長線的投資規劃。」

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對於個別基金資產淨流向方面，本月首五位淨資金流入基金資產分別為香港股票基金、預設投資策略-核心累積基金、美國股票基金、香港股票基金（追蹤指數）及大中華股票基金。保證基金成為最高淨流出基金，環球債券基金為第二大淨資金流出基金。

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記者：李兆明