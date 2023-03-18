【高息股攻略】法巴：波動市投資主題 3大原則嚴選亞洲區內高息股 15隻高息港股上榜

美國矽谷銀行（SVB）引發歐美金融市場震盪，法巴（BNP）報告指出，市場預期最快今年下半年聯儲局將會減息，股市將會繼續大幅波動，投資者應尋找高股息及派息穩定的股份。該行以3大原則在亞太區內選出20隻高息股，當中15隻為在本港上市的高息股。

報告指，在歐美銀行風暴及高衰退危機下，引致市場預期聯儲局將會在今年下半年減息1厘，到了明年1月再減息0.5厘，該行認為這會加深股市的波動，應專注於低啤打（BETA）及低估值的股份。

法巴BNP精選15隻高息港股

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該行又指，雖然減息會令美國國債孳息率回落，通常有利於增長股，但嚴厲政策的不確定性，仍會讓亞洲區內的投資者以價值股為主，而高股息率而派息穩定的股份，在現時不穩定的大環境下，仍會是主要的投資主題。

該行以以下3個原則，作為挑選高息股的條件，並在區內選出20隻優質高息股：

1 預測2023及2024年的股息回報率最少有6厘；

2 預測2023及2024年的除稅後盈利/股息（Profit After Tax/ Dividend）最少有1.8倍，此作為測試未來派息的安全性；

3 股份市值最少20億美元（約156億港元）及每日平均成交金額最少500萬美元（約3,900萬港元）

結果，該行挑選出20隻高息股，主要來自中港股市及南韓股市，而金融股足足有13隻之多。此外，中國國企亦佔當中12隻之多。在港股中上市的股份多達15隻，包括滙豐控股（00005）、建設銀行（00939）及中石油（00857）等。

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記者：李兆明