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【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護　First Citizens傳洽購（第二版）

股市 21:58 2023/03/19

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【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護　惟不涉風投、證券業務及SVB

矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）母企SVB 金融集團（美：SIVB）上周宣布引用《美國破產法第11章》申請破產重組。外電引述消息指， First Citizens BancShares（美：FCNCA）有意出價購入SVB，除此以外還有另一潛在買家正考慮購入該家被接管的銀行。

聯邦存款保險公司（FDIC）接管SVB銀行和另一美資中型銀行Signature Bank後，尋求其他銀行在上周五（17日）前出價競投，並預計可在星期日（19日）舉行競投。不過，FDIC於上周也曾邀請銀行競投，但最終未能成事。

股神巴菲特據報曾與拜登政府商議美國地區性銀行危機 逾20架私人飛機拜訪奧馬哈？可見【下一頁】

SVB金融申請破產　多項業務不涉在內

SVB金融集團上周申請破產保護時稱，證券業務SVB Securities、風投業務SVB Capital的基金和普通合夥人實體不在今次破產重組計劃，並將繼續正常運作，矽谷過渡銀行（SVB Bridge Bank）則會在FDIC管轄下營運，同樣不包括在破產備案。

SVB金融集團稱，現擁有大約22億美元的流動資金、投資證券以及其他資產。而融資債務主要為本金33億美元的無擔保票據，這些票據僅對SVB金融集團有追索權，不會對SVB Capital 或 SVB Securities 提出索賠。SVB Financial Group 還擁有37 億美元的已發行優先股。

SVB 金融集團首席重組官William Kosturos表示，第11章流程可允許 SVB 金融集團在戰略評估其重要業務和資產時，保護集團整體資產價值，尤其是SVB Capital 和 SVB Securities。

Kosturos又稱，SVB 金融集團將繼續與矽谷銀行SVB合作，尋找切實可行的解決方案，為兩個實體最大化可回收價值。

矽谷銀行英國分行被滙豐1英鎊接手後數日 員工獲發逾1.4億港元獎金，可見【下一頁】

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編輯：李哲毅

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