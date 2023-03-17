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【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護　惟不涉風投、證券業務及SVB

股市 20:28 2023/03/17

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【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護　惟不涉風投、證券業務及SVB

矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB）母企SVB 金融集團（美：SIVB）宣布將依《美國破產法第 11 章》申請破產重組。SVB金融集團稱，證券業務SVB Securities，以及風投業務SVB Capital的基金和普通合夥人實體不涉今次破產重組計劃，並將繼續正常運作，矽谷過渡銀行（SVB Bridge Bank）則會在聯邦存款保險公司（FDIC）管轄下運營，同樣不包括在今次破產備案。

SVB金融集團稱，現擁有大約22億美元的流動資金、投資證券以及其他資產。而融資債務主要為本金33億美元的無擔保票據，這些票據僅對SVB金融集團有追索權，不會對SVB Capital 或 SVB Securities 提出索賠。SVB Financial Group 還擁有37 億美元的已發行優先股。

SVB 金融集團首席重組官William Kosturos表示，第11章流程可允許 SVB 金融集團在戰略評估其重要業務和資產時，保護集團整體資產價值，尤其是SVB Capital 和 SVB Securities。

Kosturos又稱，SVB 金融集團將繼續與矽谷銀行SVB合作，尋找切實可行的解決方案，為兩個實體最大化可回收價值。

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編輯：李哲毅

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