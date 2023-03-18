有盈退休：保守師奶投資大法

投資，各有各法，勝者為王。



有人投資物業、有人投資股票、有人投資基金、有人投資期貨、有人投資鮑魚花膠……過去數十年小弟親眼所見，只有2類投資者，若是長揸的話，全部大勝。



第一類，你知我知，揸物業。原因簡單，香港地少人多，加上高地價政策，過去一世紀，基本上任何時間入市長揸，都賺到盤滿缽滿。記住係——長揸！切忌出出入入。



投資必勝錦囊

第二類是甚麼？剛與一位師奶L嬸晚飯，她說：「碌Sir，你天天寫文章，不少涉及投資，應該有不少讀者。我想分享一個達到財務自由的親身經驗與大家分享。」

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

L嬸今年70歲。1970年代初中學畢業，基於家貧，成績也普通，於是出社會工作。第一份工，就是到傳統金舖做售貨員。



當時，金舖老闆誠心授予錦囊：「L妹，記住，投資世界騙徒如麻，加上通貨膨脹，銀紙一定貶值，所以，切勿亂投資。要買，只買一樣東西——實金！買了就不要沽售！總之，只買不賣。到你退休時，就會知道這個投資方法的威力！」



應對心理考驗

L嬸當然不會「信到十足十」，但都有跟着去做。如此，由1973年開始買，當時金價260元一両。不斷購買，突然在1977年抽升，利潤3倍。但她沒有沽售，堅守老師傅指示，只買不賣。

結果1985年開始，經歷一段漫長沉悶期，正是「無升又無息」，加上有人鼓吹「十年黃金變爛銅」。忍受這個心理考驗折磨，足足有20年之長。每當L嬸信心動搖時，她就問道於老闆，這位智者永遠微微笑：「除非你要用錢應急，否則，切勿沽，反之，趁着悶局，人人不想持有黃金，實行不斷購入，否則，『蘇州過後無艇搭』！」

結果，金價再於2004年起飛，一直升，升到今天已達每盎司18,600元左右水平。 L嬸的利潤也有幾10倍了。當初的一両更已升值70倍過外！



正正中了一句廣告術語——「長途佢贏晒，無人夠佢跑。」

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍